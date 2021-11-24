Минусинск, Красноярский край, 24 ноября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Жители города Минусинска (население — около 70 тысяч человек) Красноярского края записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить QR-коды.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

К главе государства обратились «жители города, представители разных сфер деятельности и люди, уже вышедшие на пенсию». По их мнению, QR-код — это нарушение прав человека.

«Вы лично на всю страну заявили, что вакцинация — дело добровольное. Что это личное дело каждого, что и прописано в Конституции Российской Федерации», — подчеркнули минусинцы.

«Так почему же нарушаются наши права? Почему в разных регионах страны людей вынуждают вакцинироваться?» — спрашивают они.

Также жители города возмущены требованием вакцинации и QR-кодов от студентов: «На очереди — наши дети, наши школьники. Это полный беспредел».

Обратившиеся считают, что QR-коды не имеют никакого отношения к медицине, а проставляются только на чеках в магазинах: «Нам навязывается рабство».

Минусинцы отметили, что с введением QR-кодов боятся перейти «под полный контроль глобальных структур».

"Люди, находясь под постоянным прессингом, не могут полноценно жить и работать. У многих на нервной почве обостряются болезни сердечно-сосудистой системы и многие другие хронические заболевания. Людям отказывают в плановых операциях, в поликлиниках не хватает квалифицированных врачей», — рассказывают горожане.

По их мнению, то, что сейчас происходит, это «рекомендации ВОЗ, за которыми стоят глобальные бизнес-структуры».

"Дайте людям нормально работать, получать образование, полноценно отдыхать и получать достойные зарплаты и пенсии», — призывают минусинцы.

В завершение они подчеркнули, что не являются противниками прививок, но выступают против «насилия и дискриминации».

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