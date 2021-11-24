Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Президент США Джозеф Байден с семьёй отправился на пятидневные каникулы в штат Массачусетс. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что американский лидер уже прибыл на фешенебельный остров-курорт Нантакет. Здесь он планирует пробыть как минимум до 28 ноября. До этой даты у президента США, согласно графику, не запланировано никаких публичных мероприятий.

Байден отмечает День благодарения на Нантакете с семьёй практически каждый год, такая традиция установилась с 1975 года.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что американский лидер будет работать везде, где бы он ни был.

«Американцев можно заверить, что он продолжит добиваться того, чтобы снизить цену, которую они платят (за товары)», — ответила Псаки на вопрос журналистов о том, как президент США Байден объяснит свой отдых среди миллионеров в сложное для страны время, когда многие американцы не смогут позволить себе накрыть традициооный для Дня благодарения стол из-за резкого роста цен.

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