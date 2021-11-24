Токио, , 05:09 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что правительство выставит на продажу часть нефти из национальных стратегических резервов. Об этом 24 ноября он сообщил журналистам.

Нефть Irishtimes.com

Фумио Кисида «Мы продадим часть запасов и примем другие меры для стабилизации цен на нефть».

Какой объём «чёрного золота» будет предложен рынку, глава правительства уточнять не стал. По его словам, эти данные позже будет обнародована министром экономики, торговли и промышленности Коити Хагиудой.

Ранее стало известно, что на Токийской товарной бирже цена на нефть обновила двухнедельный максимум.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии решило направить на рынок около 4,2 млн баррелей нефти из стратегических резервов для борьбы с ростом цен на топливо.

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