Биробиджан, , 05:05 — REGNUM В Еврейской автономии после циклона ещё не восстановлено автобусное сообщение, движение общественного транспорта региона полностью парализовано. Прекращена подача электроснабжения в три села, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства области.

Снегоуборочная техника не спешит расчищать дороги от снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Снегопад в автономии утих, но пока продолжается, что осложняет расчистку дорог. Все котельные региона работают. Электричества нет в 73 домах, в которых живут 116 человек. Закрыто движение по федеральной трассе от города Облучье до Хабаровска, не функционируют региональные дороги к населённым пунктам Ленинское, Головино и Амурзет.

Устранять последствия снегопада помогают железнодорожники, военные, пограничники, сотрудники полиции, ФСИН и Росгвардии, частные коммунальные предприятия, фермеры. В уборке снега задействованы 138 человек и 79 единиц техники. Спецмашины используют для доставки продуктов питания в соцучреждения и подвоза медицинского кислорода в больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии за двое суток выпала полуторамесячная норма осадков. Занятия в школах отменены, в столице региона прекращена работа общественного транспорта.