Токио, , 04:54 — REGNUM В японском городе Ятоми, расположенном в префектуре Айти в центральной части страны, ученик средней школы напал на одноклассника с ножом и нанёс ему смертельное ранение. Об этом 24 ноября сообщает телеканал TBS.

Нож Maarten Van Damme

Отмечается, что полученное 14-летним школьником ранение не совместимо с жизнью, поскольку привело к остановке сердца и лёгких. Но в Японии официально констатировать смерть может только медицинский работник по установленной процедуре.

Другой информации о произошедшем пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в японском городе Тода, расположенном в соседней с Токио префектуре Сайтама, мужчина с ножом ранил четверых полицейских.

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