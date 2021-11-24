Шри-Джаяварденепура-Котте, , 04:52 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли в результате крушения парома с пассажирами в округе Тринкомали на Шри-Ланке. Об этом 23 ноября сообщает издание Colombo Page.

На месте кораблекрушения 34.mchs.gov.ru

ЧП произошло утром 23 ноября в лагуне возле моста в городе Киннияй в округе Тринкомали. В результате опрокидывания парома погибли шесть человек, включая детей.

В результате специальной поисково-спасательной операции, в которой принимали участие спасательные команды военно-морской службы, в состав которых вошла эскадрилья катеров быстрого действия, эскадрилья специальных катеров, морская пехота и водолаз, были найдены 26 человек. Все спасённые были госпитализированы и в настоящее время находятся под наблюдением медиков.

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