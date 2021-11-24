Благовещенск, , 04:43 — REGNUM Мэрия Благовещенска не организовала качественную уборку снега и наледи на дорогах города. Устранить эти нарушения потребовала прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Снег на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: В столице Приамурья из-за снегопада резко возросло количество ДТП

Как выяснила прокуратура, дорогу длиной 400 км убирали всего десять машин, а тротуары — только два трактора. Такое количество техники надзорное ведомство сочло недостаточным. Неочищенными от снега на момент проверки оставались три дороги, участки двух улиц и перекрёсток. Частично работы по уборке были проведены на шести улицах.

В наледи и снегу были тротуары к учебным заведениям города — Алексеевской гимназии, амурскому колледжу искусств и культуры и лицею №6.

«Бездействие администрации города и отсутствие надлежащего контроля за уборкой снега со стороны мэра города привело к неблагоприятным для граждан последствиям, в том числе затруднило движение по автомобильным дорогам, стало причиной дорожно-транспортных происшествий, создало угрозу для безопасности жизни и здоровья граждан, повреждению их имущества», — пришли к выводу в прокуратуре.

Представление об устранении нарушений получили мэрия Благовещенска и руководитель МКП «ГСТК».

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске и Благовещенском районе из-за погодных условий за сутки 22 ноября случились 25 автомобильных аварий. Снегопад с сильным ветром создал перемёты на дорогах в пяти районах Приамурья — Белогорском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском.