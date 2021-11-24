Токио, 24 ноября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. В японском городе Тода, расположенном в соседней с Токио префектуре Сайтама, мужчина с ножом ранил четверых полицейских. Об этом 24 ноября сообщает телеканал NHK.

24h.com.vn Нож

По его данным, нападение на полицейских было совершено в ночь на 24 ноября. Сотрудники правоохранительных органов, получившие ранения, в настоящее время помещены в больницу. Их жизни находятся вне опасности.

Напавший на правоохранителей в ходе инцидента порезал ножом и себя, его также госпитализировали. Полиция начала устанавливать причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилой мужчина был задержан полицией за попытку поджога вагона скоростного экспресса в Японии.