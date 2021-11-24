Сеул, 24 ноября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. В Южной Корее с начала пандемии впервые за одни сутки выявили более четырех тыс. носителей SARS-CoV-2, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

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В частности, за минувшие сутки в республике выявили 4116 зараженных коронавирусом нового типа. Из них 4088 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Также в Южной Корее зафиксировано рекордное число пациентов в критическом состоянии — 586 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 425 065. Также за прошедшие сутки в стране скончались еще 35 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это также рекордный показатель по числу умерших за один день в стране. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 3363 человека.