Томский район, Томская область, , 04:29 — REGNUM Инспекторы лесной охраны задержали в Томском районе Томской области «чёрных» лесорубов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Заготовленная «чёрным» лесорубом древесина Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

Уточняется, что за прошедшую неделю инспекторы гослеснадзора пресекли два факта незаконной рубки древесины в Томском районе.

В Тимирязевском лесничестве группу лесорубов задержали за рубку леса в особо крупном размере. Нарушители спилили 631,1 кубометра сосны, осины и берёзы. Ущерб — более 8,2 млн рублей.

В Корниловском лесничестве задержали гражданина, незаконно спилившего шесть осин (6,4 кубометра). Ущерб составил 5,7 тыс. рублей. У нарушителя изъяли трактор и бензопилу.

Возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области гражданин задержан за незаконную рубку лесных насаждений.

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