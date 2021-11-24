Вашингтон, 24 ноября, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Госдепартамент и Конгресс США обсуждают перспективу исключения группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК) из американского списка террористических организаций. Об этом глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс 23 ноября заявил на брифинге для журналистов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Нед Прайс «Мы начали процесс консультаций с Конгрессом по тем действиям, которые мы предпринимаем в отношении РВСК».

Напомним, что в результате длящегося с 1960-х годов конфликта между властями Колумбии и РВСК погибло более 200 тысяч человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года представители РВСК и правительства Колумбии подписали в Гаване соглашение о прекращении конфликта. Повстанческая организация после разоружения была преобразована в политическую партию.

В американский список террористических организаций РВСК была помещена в 1997 году.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш начал свой визит в Колумбию. По словам специального представителя Гутерреша и главы Контрольной миссии ООН в Колумбии Карлоса Руиса, этот визит является сигналом для страны продолжать идти по пути мира и примирения.