Москва, , 04:13 — REGNUM Генеральный директор холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех») Андрей Богинский в ближайшие дни покинет свой пост и перейдёт на работу в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Об этом 23 ноября сообщает РБК со ссылкой на осведомлённые источники в авиаотрасли.

Под лопастями вертолета Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Богинский будет отправлен в отставку в начале декабря, на его место придёт Николай Колесов, который сейчас возглавляет АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех»).

Близкий к корпорации источник отметил, что и Богинский, и Колесов работают в контуре корпорации, являются для неё «своими», поэтому назначения выглядят логично.

Отмечается также, что Богинский после отставки продолжит работу в ОАК на позиции заместителя гендиректора по гражданской авиации.

Напомним, ОАК к 2035 году планирует нарастить долю выручки от гражданской продукции и продукции двойного назначения до 50%, поэтому кадровые перемены в корпорации связывают с этими планами.

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