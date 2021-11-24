Красноярск, 24 ноября, 2021, 04:02 — ИА Регнум. В центральных районах Красноярского края и в Хакасии 24 ноября ожидается сильный и очень сильный западный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Bookmix.ru Метель

Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, местами до 25 м/с, в горах Хакасии (М Ненастная) — до 30 м/с. Также прогнозируется метель.

На юге Таймырского муниципального района и на севере Туруханского района Красноярского края 24 ноября местами ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, метель.

Порывы западного ветра 15−18 м/с ожидаются в южных районах Красноярского края. Прогнозируется также метель. В горах Хакасии — сильный снег, на дорогах гололедица.

24−26 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.