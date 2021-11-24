Южно-Сахалинск, , 04:00 — REGNUM Путешествующая по всему миру на своём автомобиле семья из Африки угодила в песчаный плен на Сахалине. Спасать туристов пришлось специалистам отдел ГО и ЧС местной администрации с помощью УАЗика.

Ламанон на острове Сахалин Andrey dementev

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Как написало АСТВ, ЧП с путешественниками произошло в Углегорском районе. Дин Эйден с супругой и 9-летней дочерью отправились к маяку на мысе Ламанон. На берегу моря их автомобиль застрял в песке. Попытки выехать самостоятельно не увенчались успехом и, наоборот, «усадили» машину ещё глубже в песчаный плен.

Туристы обратились в экстренную службу 112, откуда вызов перенаправили в отдел ГО и ЧС администрации Углегорского района. На спасение путешественников направили автомобиль УАЗ, который вытащил застрявшую машину.

Как сообщало ИА REGNUM, Петропавловск-Камчатский, который является вторым по величине портом по приёму круизных лайнеров после Санкт-Петербурга, намерен закрепить свои лидирующие в этом направлении позиции. Планируется, что в порт будут заходить 22−25 круизных лайнеров, которые привезут на Камчатку в общей сложности порядка 50 тыс. туристов.