Токио, 24 ноября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. На Токийской товарной бирже цена на нефть 24 ноября обновила двухнедельный максимум. Это следует из данных торгов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть. Цены

Накануне, 23 ноября, торги на бирже не проводились в связи с государственным праздником. На утренней сессии 24 ноября цена одного килолитра (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти (поставка в апреле 2022 года) достигла 55 040 иен ($477). Это цена примерно на $26 превышает стоимость нефти по итогу торгов 23 ноября и является максимальной с 11 ноября.

Ранее министерство энергетики США объявило о намерении выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти из национального стратегического нефтяного резерва.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии направит на рынок около 4,2 млн баррелей нефти из стратегических резервов для борьбы с ростом цен на топливо.