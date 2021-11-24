Томск, 24 ноября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. В арбитраж Томской области поступил банкротный иск от федерального фонда защиты прав дольщиков, созданного российским правительством. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает жилищно-строительный кооператив «Тайга» из Северска, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от фонда поступил в суд 23 ноября 2021 года. Сумма претензий составляет 17 092 591,14 рубля. В качестве арбитражного управляющего предложен участник союза арбитражных управляющих «Созидание» из Москвы.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив создан в августе 2015 года. Председателем числился Сергей Трифонов, но в реестре есть отметка о недостоверности этих сведений (заявление гражданина о недостоверности сведений о нем).

В единой информсистеме жилищного строительства кооператив «Тайга» указан как застройщик проблемного дома на улице Сосновая, 16/2 жилой площадью 9356 кв. м. Есть отметка о том, что «нарушены сроки завершения строительства» — они истекли во втором квартале 2015 года. Всего планировалось возвести шесть этажей на 125 квартир. В середине июля 2021 года наблюдательным советом фонда было принято решение о выплате дольщикам компенсации.