Сеул, 24 ноября, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в южнокорейской столице Сеуле значительно ухудшилась, заявил премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, ситуация в Сеуле и прилегающих районах сложилась критическая, что требует срочных мер для противодействия распространению COVID-19.

«Наше постепенное возвращение к нормальной жизни столкнулось с первой проблемой. Сейчас мы находимся перед выбором, стоит ли нам предпринимать дальнейшие шаги или нет, но ситуация оказалась более серьезной, чем мы ожидали», — заявил глава южнокорейского правительства.

Отметим, что за прошедшую неделю в Южной Корее заболеваемость COVID-19 достигла рекордных с начала пандемии показателей. При этом зафиксирован и рост числа пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Ряд экспертов связывает новые вспышки заболеваемости коронавирусной инфекций с ослаблением ограничительных мер.