Симферополь, 24 ноября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Предложение болгарской общины Крыма пригласить в регион президента Болгарии Румена Радева поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он 23 ноября написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Kremlin.ru Сергей Аксенов

«Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым. Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады видеть болгарских гостей на крымской земле», — написал Аксёнов.

По его словам, для иностранных гостей визит на полуостров станет отличной возможностью познакомиться с историей Крыма и насладиться крымским гостеприимством и уникальной природой полуострова. Кроме того, власти Болгарии смогут лично убедиться, что никакой «аннексии» не было, а есть выбор свободных людей, пожелавших стать частью России.

Ранее сопредседатель общественного комитета в поддержку действующего главы Болгарии Цветеслава Галабова сообщила, что одним из первых зарубежных рабочих визитов Румена Радева может стать его поездка в Крым.