Южно-Сахалинск, 24 ноября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Энергетики продолжают восстанавливать систему электроснабжения Сахалина, которая сильно пострадала из-за прошедшего снежного циклона. Ночью 24 ноября электричество удалось подать в дома сёл Новое, Краснополье и Никольское, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Сахалинэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Читайте также: На Сахалине из-за циклона без электричества остались 11 населённых пунктов

Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения сёл Черемшанка в Томаринском районе и Горное в Макаровском.

Также ведётся работа по точечным отключениям на острове Южный, в Поронайске, Смирных, Южно-Сахалинске и Шахтерске.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в результате прохождения мощного снежного циклона полностью обесточенными от электроснабжения оставались 11 сёл. Ещё в восьми населённых пунктах электричество отсутствовало частично.