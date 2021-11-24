Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Судмедэкспертами была установлена причина смерти Брайана Лондри, жениха Габриэль (Габби) Петито, ранее пропавшей во время поездки по США. Об этом 23 ноября сообщил телеканал CNN.

Официальной причиной гибели молодого человека был назван суицид. Останки Лондри нашли в октябре в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик в американском штате Флорида. Он был женихом американки Габби Петито, о пропаже которой писали все СМИ в США. Девушка пропала в сентябре 2021 года, тело её было обнаружено в конце сентября. Экспертиза подтвердила, что гибель девушки была насильственной.

При этом перед своим исчезновением девушка сильно поссорилась с женихом, поэтому молодой человек стал основным подозреваемым в деле об исчезновении и убийстве Петито. После исчезновения невесты Лондри отбыл в неизвестном направлении и находился в федеральном розыске.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опознании сотрудниками ФБР тела парня, подозреваемого в убийстве своей невесты.

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