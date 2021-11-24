Москва, 24 ноября, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Департамент информационных технологий Москвы, который числится разработчиком раскритикованного москвичами приложения «Социальный мониторинг», объявил закрытый многомиллионный конкурс. В рамках него будет выбран разработчик для создания «информационно-аналитической системы пенсионного и социального обеспечения УФСБ России по городу Москве и Московской области». Итоги тендера подведут 3 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM IT

Стоимость контракта составит не более 33 926 634,95 рубля и будет оплачена из средств бюджета Москвы. Для участия потребуется обеспечение в размере 1,6 млн рублей, а обеспечение исполнения контракта составит 3,4 млн рублей, или около 10% от стоимости контракта.

Победитель должен будет выполнить работу за 120 календарных дней с даты заключения контракта.

Никакие детали и техзадание в карточке тендера не фигурируют. Известно лишь, что у участника должна быть лицензия ФСБ РФ на ведение работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну.