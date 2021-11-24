Токио, 24 ноября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Правительство Японии решило направить на рынок около 4,2 млн баррелей нефти из стратегических резервов для борьбы с ростом цен на топливо. Об этом 24 ноября сообщает газета Nikkei.

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Предполагается, что уже до конца этого года будет проведён тендер на её продажу. А полный объём нефти из резерва, которая покрывает потребности страны в течение одного-двух дней, будет поставлен покупателям до марта 2022 года. При необходимости правительство может выставить на продажу дополнительные объёмы.

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По данным на конец сентября, в Японии накоплено 74,25 млн килолитров нефти (467 млн баррелей), способных обеспечить потребности страны в течение 235 дней. Национальные резервы находятся в десяти государственных и частных хранилищах.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики США выпустит 50 млн баррелей нефти из национального стратегического нефтяного резерва.

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