Киев, 24 ноября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Западным странам следует ввести «адские» санкции против России, которые будут «работать», написал 23 ноября бывший глава МИД Украины Павел Климкин в статье для издания «Обозреватель».

Karl Gruber Павел Климкин

Сейчас, по его мнению, введение таких санкций обсуждается в связи с тем, что Москва якобы готовит «масштабные провокации» в отношении Киева.

«По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают», — написал экс-министр.

Климкин отметил, что в следующий раз на Западе могут отключить Россию от SWIFT или каким-то способом ограничить экспорт нефти.

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Ранее в Госдепе США заявили, что намерены вводить дальнейший санкции против газопровода «Северный поток — 2».