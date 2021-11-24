Оттава, 24 ноября, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мелани Жоли считает, что предпосылок для проведения свободных и справедливых выборов в Венесуэле нет. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном 23 ноября пресс-службой канадского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Так глава МИД оценила прошедшие 21 ноября региональные и муниципальные выборы в латиноамериканской республике. По мнению Жоли, в Венесуэле ничего не изменилось с 2018 года. Она обвинила венесуэльские власти в преследовании политических оппонентов и давлении на СМИ.

Кроме того, министр полагает, что в стране «отсутствует верховенство закона». Глава МИД добавила, что власти Канады по-прежнему поддерживают венесуэльскую оппозицию и призывают президента Венесуэлы Николса Мадуро уважать конституцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Госдепартамент США выпустил заявление, в котором американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал прошедшие в Венесуэле выборы «несвободными и несправедливыми».