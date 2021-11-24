Москва, 24 ноября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Одна из компаний дивизиона «Яндекса» — ООО «Дзен.Платформа» за 2020 год резко сократила выручку — с 33,115 млн рублей до 3,49 млн рублей, получив чистый убыток. Схожая ситуация наблюдается и по некоторым другим юрлицам IT-гиганта, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные налоговой отчётности.

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Компания «Дзен.Платформа» создана в июле 2017 года и работает по основному виду деятельности в сфере создания и использования баз данных и информационных ресурсов. На начало 2021 года среднесписочная численность работников этого актива — один человек. Вероятно, это сам директор. Этот пост занимает Виктор Ламбурт. Владельцы ООО — компания «Яндекс» с долей 99,9% и ООО «ГИС Технологии», которое также принадлежит «Яндексу».

Напомним, ранее у блогеров к платформе «Яндекс. Дзен» возникли претензии, которые заключались в необоснованных ограничениях монетизированных каналов, что некоторых привело к потере заработка.

На сегодня у надзорных органов есть многочисленные претензии к компаниям из дивизиона IT-гиганта, в том числе и к «Яндекс.Такси».

Также не завершено дело, инициированное ФАС в отношении «Яндекса», которое касается злоупотребления доминирующим положением.

Офшорные владельцы и претензии ФАС между тем не мешают Минцифры РФ обсуждать возможность допуска фирмы до ЕСИА — единой системы идентификации и аутентификации. Предполагается, что в сервисах Яндекса авторизация станет возможной в том числе и через ЕСИА.

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