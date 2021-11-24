Лондон, , 02:43 — REGNUM Великобритания намерена перенести свою тренировочную базу из Канады в Оман, чтобы оперативней направлять военнослужащих в места конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.

Лондон. Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники утверждают, что британские власти намерены открыть учебных центр для военнослужащих возле города Рас-эд-Дакм на востоке Омана. Там будут проводиться учения с применением тяжелого вооружения и бронетехники. Предполагается, что перенос базы связан с желанием британских властей получить возможность оперативней перебрасывать войска в зоны конфликтов и оказывать помощь другим государствам, например, Украине.

«Если у вас всего 148 танков и из них 22 находятся в Канаде, то эти 22 танка нельзя будет оперативно задействовать. Если же они расположены в Польше или Рас-эд-Дакме, то можно рассчитывать на них, используя их в целях сдерживания», — отметил источник.

При этом тренировочная база в канадском Саффилде продолжит функционировать до 2023 года в связи с планами подготовки британских вооруженных сил. В настоящее время на базе постоянно пребывают около 400 военнослужащих Великобритании.