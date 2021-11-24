Киев, , 02:42 — REGNUM Новую тактику применения противотанковых ракетных комплексов Javelin («Джавелин») производства США и ударных беспилотников Bayraktar («Байрактар») производства Турции отработали ВС Украины. Об этом 23 ноября сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своём Facebook.

ПТРК Javelin

Залужный отметил, что поставка комплексов Javelin существенно повысила боеспособность украинской армии. Главнокомандующий ВСУ объявил об отработке новой тактики применения комплексов Javelin и беспилотников Bayraktar в боевых условиях, а также в условиях плохой видимости и в ночное время. Комплексное применение Javelin и Bayraktar, по словам Залужного, было продемонстрировано командирам бригад и полков.

Уточняется, что инструкторско-методическое занятие состоялось на украинском полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Факт использования ВСУ в Донбассе комплексов Javelin подтвердил также глава подкомитета парламента Украины по оборонной промышленности Игорь Копытин. По его словам, представители США всецело одобрили такой подход Киева.

В свою очередь, глава пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук заявил в комментарии изданию «Украинская правда», что по состоянию на 23 ноября комплексы Javelin во время боевых действий в Донбассе не использовались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине заявили о первом боевом применении ПТРК Javelin против «российских войск» в Донбассе.

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