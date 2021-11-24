Москва, 24 ноября 2021, 02:42 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на юго-востоке Москвы, 23 ноября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Транспортные средства столкнулись на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД. Из-за ДТП движение пришлось осуществлять по обочине.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на северо-востоке Москвы произошло столкновение трамвая и автомобиля «Хонда». В результате происшествия пострадали два человека.
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