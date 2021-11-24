Москва, , 02:42 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на юго-востоке Москвы, 23 ноября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Транспортные средства столкнулись на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД. Из-за ДТП движение пришлось осуществлять по обочине.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на северо-востоке Москвы произошло столкновение трамвая и автомобиля «Хонда». В результате происшествия пострадали два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве трамвай врезался в иномарку, есть пострадавшие