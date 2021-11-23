Буэнос-Айрес, 24 ноября, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Неизвестные с бутылками с зажигательной смесью атаковали штаб-квартиру крупнейшей в Аргентине медиагруппы Clarin, издающей одноименную газету. Об этом 23 ноября издание сообщило на своем сайте.

Цитата из к/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». реж Мартин МакДона. 2017. Великобритания, США С «коктейлем Молотова»

Офис располагается в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Злоумышленники бросили бутылки в одну из дверей здания. В результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, действия преступников не нанесли серьезного материального ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года посольство России в Аргентине дважды получало информацию об угрозе взрыва в здании дипмиссии. Сообщения злоумышленников оказались ложными.