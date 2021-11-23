Бразилиа, 24 ноября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Ответственность за слабую координацию между бразильскими ведомствами в рамках борьбы с незаконной вырубкой лесов Амазонии взял на себя вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау. Об этом он заявил 23 ноября на пресс-конференции.

Nsf.gov Вырубка лесов в Амазонии

Чиновник также руководит Национальным советом по Амазонии. Моурау отметил, что первая фаза работы властей в указанном направлении завершилась в апреле, однако ему не удалось добиться настоящего взаимодействия вооруженных сил и природоохранных ведомств страны. Вице-президент пояснил, что военные преследовали нарушителей и изымали оборудование для вырубки, но не могли накладывать штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Амазонский институт человека и окружающей среды (Imazon) объявил, что по итогам 12 месяцев вырубка лесов в тропических лесах Бразилии достигла рекордного уровня за последнее десятилетие.