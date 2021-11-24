Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Власти США поддерживают тесные контакты с Украиной и рассматривают возможность дополнительных поставок вооружения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

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«Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня», — заявила она.

Псаки добавила, что глава Белого дома Джо Байден намерен выделить Киеву военную помощь на общую сумму $60 млн. Таким способом Вашингтон якобы оказывает противодействие «вредоносной активности России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил о готовности Вашингтона проводить консультации с союзниками по НАТО по вопросам поддержки Украины. По его словам, США привержены охране суверенитета и территориальной целостности Украины.

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