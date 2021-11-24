Висконсин, США, , 01:55 — REGNUM Обвинения в умышленном убийстве по пяти пунктам были предъявлены Даррелу Бруксу, подозреваемому в наезде на рождественское шествие в штате Висконсин прокуратурой США. Об этом 24 ноября сообщает телекомпания ABC, которая ведёт трансляцию из зала суда.

В суде Pixabay.com

Как объявил судья, 39-летний Брукс привлечён по делу об умышленном убийстве пяти человек. Признание виновным по каждому из пяти пунктов обвинения подразумевает длительный тюремный срок, вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Во время судебного процесса стало известно ещё об одном погибшем, поэтому прокурор уточнил, что обвинение может быть расширено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде на людей во время рождественского шествия в городе Уокешо в штате Висконсин. В результате ДТП погибли пять человек, пострадали 48.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что водитель совершившего наезд на людей автомобиля не входит ни в одну из террористических организаций и действовал в одиночку.

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