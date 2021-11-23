Абуджа, 24 ноября, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Полиция Нигерии освободила 24 похищенных бандитами человека, включая пятерых школьников, в ходе спецоперации в штате Замфара на северо-западе страны, заявил глава полиции штата Аюба Элкана в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Сообщается, что школьники пробыли в заложниках около двух месяцев после того, как неизвестные боевики совершили нападения на две школы. Полиция в сотрудничестве со спецслужбами смогла обнаружить местонахождение похищенных и освободить их в ходе операции. Отмечается, что все освобожденные пройдут медобследования и дадут показания полиции перед тем, как воссоединиться со своими семьями.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября полиция Нигерии освободила 11 заложников в штате Дельта. Отмечалось, что группа вооруженных боевиков атаковала автобус и увезла его пассажиров в неизвестном направлении. Однако нигерийским силовикам удалось выследить бандитов и освободить заложников.