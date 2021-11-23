Вашингтон, 24 ноября, 2021, 01:31 — ИА Регнум. США попали под влияние Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) из-за политики действующей администрации американского президента Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, распространенном 23 ноября его пресс-службой.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам политика, еще год назад Вашингтон был «энергетически независимым». Так республиканец оценил решение правительства США использовать стратегические нефтяные резервы страны.

Трамп напомнил, что указанные запасы предназначаются только для использования «при таких серьезных чрезвычайных ситуациях, как война». Экс-глава государства также подчеркнул, что в период его президентства американские стратегические нефтяные резервы достигали максимального уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября власти США решили выпустить 50 млн баррелей нефти из национального нефтяного резерва для стабилизации ситуации на топливном рынке.