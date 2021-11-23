Барселона, Испания, 24 ноября, 2021, 01:16 — ИА Регнум. 23 ноября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче предпоследнего пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 не смогла обыграть португальскую «Бенфику». Матч завершился со счетом 0:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Желтые карточки получили Алехандро Гримальдо (36'), Жерар Пике (49'), Жоау Мариу (49'), Одиссеас Влаходимос (90+2') и Адель Таарабт (90+5'). На матче работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Статистика матча («Барселона» / «Бенфика»)

Удары 13/7

Удары в створ 3/3

Владение 61%/39%

Угловые 6/3

Нарушения 13/14

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Лангле (Дест, 86'), Араухо (Гарсия, 86'), Альба, де Йонг, Бускетс, Гави, Депай, Гонсалес, Демир (Дембеле, 66').

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Альмейда, Жилберто, Гримальдо (Сеферович, 81'), Вайгль, Эвертон (Пицци, 70'), Мариу (Таарабт, 59'), Силва (Лацаро, 70'), Яремчук (Нуньес, 59').

После пяти туров «Барселона», набрав семь очков, идет на чистом втором месте в турнирной таблице группы E. «Бенфика» с пятью очками расположилась одной строчкой ниже.