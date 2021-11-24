Ереван, , 01:14 — REGNUM Более года назад было подписано трёхстороннее мирное соглашение (Россия-Азербайджан-Армения), с помощью которого была остановлена вторая карабахская война. Соглашение прекратило кровопролитие и запустило процесс возвращения региона к мирной жизни.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Вне всякого сомнения, победителем в войне стал Азербайджан, вернувший контроль над территориями, утерянными в начале 1990-х годов. Что касается Армении, в Ереване предлагают создать комиссию для расследования всех обстоятельств поражения в 44-дневной войне, пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

После того, как пушки замолчали, активизировался Запад, прежде пассивно наблюдавший за кровопролитной войной. Всё чаще слышны голоса, что достигнутое соглашение является «неполным» или «временным», так как присутствие миротворцев РФ в Нагорном Карабахе предполагается только в течение пяти лет, а также не определён статус самого Нагорного Карабаха.

К дальнейшей нормализации жизни в регионе планируется подключить Минскую группу ОБСЕ, что значительно уменьшит роль России как арбитра. Именно этот вариант стал бы спасительной щепкой для Никола Пашиняна, который несёт основную ответственность за поражение Армении.

С другой стороны, широкая поддержка Азербайджана за счет поставок вооружений позволила Турции стать региональной державой. Сейчас Анкара и Баку предлагают нормализовать экономическое сотрудничество и разблокировать коммуникации в Нагорном Карабахе, но делать это предполагают исключительно по своему сценарию.

На данный момент позиции сторон существенно расходятся, а взаимные чувствительные моменты и национальные интересы значительно затрудняют конструктивный диалог. Стороны не могут чётко обозначить повестку, отражающую приоритеты участников, а значит остаётся только ждать дальнейшего развития событий, отмечают в Институте РУССТРАТ.