Мальмё, Швеция, , 01:08 — REGNUM 23 ноября «Зенит» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграл вничью со шведским «Мальме». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Самым ценным игроком встречи с оценкой 7.32 по версии портала WhoScored был признан бразильский фланговый атакующий защитник «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос, отметившийся пятью успешными отборами и одной обводкой. Точность передач футболиста составила 79%.

Дуглас Сантос Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Зенит», набрав четыре очка, укрепился на третьей позиции в турнирной таблице группы H. «Мальме» с одним очком остался на последней позиции.

В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в восемнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.