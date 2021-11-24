Стокгольм, , 01:05 — REGNUM 23 ноября в Мальме на стадионе «Шведбанк» «Мальме» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 упустил победу над санкт-петербургским «Зенитом», пропустив в конце встречи. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на 28-й минуте забил 34-летний датский атакующий полузащитник Сорен Риекс — 1:0. В дебюте второй половины Артем Дзюба упустил возможность реализовать пенальти. На 86-й минуте Дмитрий Чисятков был удален с поля после второй желтой карточки. Через шесть минут Ярослав Ракицкий спас гостей от поражения, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 1:1.

Статистика матча («Мальме"/ «Зенит»)

Удары 4/9

Удары в створ 1/3

Владение 47%/53%

Угловые 0/3

Нарушения 19/10

Составы команд:

«Мальме»: Далин, Ларрсон, Мойсандер, Риекс, Ахмедходжич, Брорссон, Левицки, Пенья (Ракип, 78'), Бирманчевич (Ульссон, 69'), Инносент, Колак.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Ловрен (Ерохин, 46'), Ракицкий, Сантос, Барриос, Вендел, Караваев, Дзюба, Клаудиньо (Мостовой, 46'), Малком (Круговой, 90').

«Зенит», набрав четыре очка, укрепился на третьей позиции в турнирной таблице группы H. «Мальме» с одним очком остался на последнем месте.