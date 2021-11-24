София, , 01:04 — REGNUM Процедуру анализа ДНК погибших в крупном ДТП с автобусом начали профильные органы в Болгарии. Об этом 23 ноября сообщил журналистам глава МВД Северной Македонии Оливер Спасовски.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

После идентификации личностей погибших в помощью ДНК-анализа, их останки будут перевезены в столицу Северной Македонии города Скопье. Организацию и все расходы по данным процедурам взяло на себя государство.

Напомним, туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии 23 ноября около 02:00 (03:00 мск). В пожаре на месте происшествия погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Семеро пострадавших в настоящее время находятся в больнице в Софии.

Оперативно-следственные действия с целью установления обстоятельств и причин гибели людей, продолжаются. В связи с трагедией правительство Северной Македонии объявило в стране трёхдневный траур.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Болгарии подтвердили факт взрыва в сгоревшем автобусе.

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