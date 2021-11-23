Вашингтон, 24 ноября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Ситуация с религиозной свободой якобы значительно ухудшилась в Белоруссии за прошедший год. Об этом говорится в докладе федеральная Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).

Флаг Белоруссии

«Условия религиозной свободы в Белоруссии резко ухудшились на фоне жестоких репрессий со стороны властей против гражданского общества после широкомасштабных антиправительственных протестов, начавшихся в августе 2020 года», — говорится в документе.

Организация обвиняет белорусского президента Александра Лукашенко в якобы репрессиях против католического и православного духовенства, а также в антисемитизме.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября замглавы минобороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил о сворачивании канала диалога со стороны НАТО. При этом он добавил, что Североатлантический альянс увеличил интенсивность полетов разведывательной и боевой авиации вдоль белорусской границы.