Киев, 24 ноября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Два патрульных катера класса Island были доставлены на Украину из США в рамках пакета военной помощи Вашингтона, 23 ноября сообщили в пресс-службе украинских военно-морских сил (ВМС).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и западные военные корабли

Судна прибыли из американского города Балтимор (штат Мэриленд). Они получили названия «Фастов» и «Сумы». Перед отправкой катера прошли техническое обслуживание и довооружение в США. В ВМС Украины планируют, что катера будут патрулировать акваторию Чёрного и Азовского морей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Пентагон объявил, что США поставят Киеву до 2025 года шесть патрульных катеров проекта Mark VI.

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