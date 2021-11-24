Москва, , 01:04 — REGNUM Сербские власти во главе с Александром Вучичем пытаются эксплуатировать газопровод «Балканский поток» для шантажа России. Такое мнение высказал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров 23 ноября во время презентации сборника «Косово, Сербия и Россия» в пресс-центре агентства в Москве.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наверное вокруг любых транзитных проектов возникает много бизнес-интересов. Но главная политическая проблема России в связи с «Балканским потоком» через Сербию состоит в том, что вокруг этих нормальных, деловых, хороших газовых интересов власть Вучича пытается создать ситуацию политического шантажа, а именно — убедить и свой народ, и всех кругом в том, что этот газопровод как-то связан с проблемой Косово», — рассказал Колеров.

Модест Колеров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Вучич посылает информационные сигналы, которые должны показать, что его капитуляция в Косово согласована с Россией и с Владимиром Путиным, и таким образом как минимум разделить ответственность за капитуляцию в Косово с Путиным, а как максимум — возложить на Путина и на Россию всю полноту политической ответственности за сдачу южного сербского края.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что Александр Вучич 24 и 25 ноября посещает с официальным визитом Россию, в ходе которого он проведет переговоры с Путиным об условиях продления долгосрочного контракта на поставки российского газа в Сербию.