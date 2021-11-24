Москва, , 00:41 — REGNUM Интервью драматурга, поэта и переводчика Елены Исаевой корреспонденту ИА REGNUM

Елена Исаева Из личного архива Елены Исаевой

Елена, несколько дней назад Вы вернулись из Тбилиси, где приняли участие в культурно-просветительском проекте «Творческие встречи. Беседы за круглым столом». Какие впечатления?

Я хорошо знаю Тбилиси, люблю этот город, и очень ценю отношение тбилисцев к творческим людям, к актерам, писателям. У меня был творческий вечер на малой сцене русского драматического театра имени А.С.Грибоедова. Зал был полон с учетом нынешних реалий, то есть антиковидных мер. И люди не хотели уходить, просили продолжать читать стихи, рассказывать о театральном и литературном процессе в Москве. Конечно, это определенная аудитория, которая интересуется вопросами русской культуры, русского языка. Хотя были не только взрослые люди, преподаватели, но и молодые, и никто не ушел из зала, что очень обрадовало.

Мы много общались, я отвечала на вопросы, и даже когда вечер уже закончился, народ расходился с явным нежеланием. Вставали, шли к выходу с ощущением, что что-то еще недоговорено. И у меня было такое же чувство. Расставаться не хотелось. И это, конечно, было очень приятно, было много вопросов — настоящий, живой разговор с залом. Одна из женщин спросила, нельзя ли придумать какую-нибудь международную программу, в рамках которой можно было бы общаться со школьниками в русских школах, уточнив, что в этом есть огромная потребность — именно в литературном образовании в русских школах, но нет широких возможностей для этого. И конечно, хотелось бы сделать такую международную программу, чтобы люди из России приезжали, выступали перед русскоязычными школьниками и студентами. Может быть, действительно, удастся такую программу организовать.

Проект «Творческие встречи» осуществляет Международный культурно — просветительский союз «Русский клуб» при поддержке Фонда «Русский мир».Информационная поддержка — Sputnik Georgia и ИА «Regnum». —

Насколько я знаю, Вы были участницей всех международных поэтических фестивалей «Сны о Грузии», и переводили стихи известного, к сожалению, рано ушедшего грузинского актера и поэта Нико Гомелаури. Чем именно он так интересен для Вас?

Я — не только поэт, но и драматург, человек театральный. С Нико у нас была общая эстетическая платформа, и общий взгляд на то, как пишутся стихи, на то, как действует литература на человека.

Нико Гомелаури — грузинский актер, поэт. Родился 12 июля 1970 года в Тбилиси. В 1992 году закончил актерский факультет Грузинского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели. Был ведущим актером двух тбилисских театров — Государственного русского драматического театра имени А.С. Грибоедова и «Свободного театра». Снимался в кино и на телевидении. Нико Гомелаури — автор поэтических изданий на грузинском и русском языках. Награжден высшей театральной премией Грузии — премией имени Котэ Марджанишвили. Скончался в апреле 2010 года в возрасте 39 лет. Похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси. —

Я очень внимательно следила за Вашим визитом в Грузию, и в самом его начале встретила среди отзывов о нем Ваше стихотворение «Мцхета»…

Как всё гармонично в мире —

Дорога, река, вершины.

И мальчик с профилем Мцыри

Красиво ведёт машину.

Кура и Арагва мчатся,

Как сказано у поэта.

Чего же ещё для счастья?

Не думай сейчас про это.

Это стихотворение навеяно недавней поездкой? В этот раз Вы были еще где-то, кроме Тбилиси?

Нет, это стихотворение не новое. Вообще, у меня несколько циклов стихотворений о Грузии.

А какие у Вас любимые места в Грузии?

Я люблю море, а значит, люблю побережье. Батуми, Кобулети, Шекветили. Все эти места доставляют мне не только эстетическое удовольствие, они связаны с дружбой, с творчеством, а это всегда праздник и счастье. И конечно, горы. Тем более сейчас, в нашей «другой» ковидной реальности вспоминаешь фестивали, организованные Николаем Свентицким, с особой ностальгией. Хочется надеяться, что всё это еще повторится.