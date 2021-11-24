Москва, , 01:03 — REGNUM Информационное агентство REGNUM выпустило сборник статей «Косово, Сербия и Россия» для того, чтобы никто не посмел и не подумал обвинить Россию в том, что она согласна с предательством Косово. Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров во время презентации сборника в пресс-центре агентства в Москве 24 ноября.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Модест Колеров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для меня это главная моральная задача. Для наших сербских братьев задача еще более серьезная — объяснить всему миру ситуацию, расставить все акценты и помочь в том числе нам в России, где активно действуют «абсолютно неподкупные» агенты и пропагандисты президента Сербии Александра Вучича, объяснить российским читателям полноту картины», — отметил Колеров.