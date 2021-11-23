Вашингтон, 24 ноября, 2021, 00:26 — ИА Регнум. Американские власти надеются, что цены на нефть стабилизируются, а после начнут снижаться. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм 23 ноября на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По словам главы ведомства, в Вашингтоне не рассчитывают на то, что стоимость сырья уменьшится существенно по сравнению с текущей ситуацией на рынке. Кроме того, Грэнхолм отметила, что США хотели бы повышения переложения на нефть как внутри страны, так и по всему миру. Министр пояснила, что увеличение количества доступной нефти должно сократить ценовое давление в розничном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что США, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания собираются использовать свои стратегические нефтяные запасы для стабилизации цен на горючее. Однако, по его мнению, такие шаги окажут положительное воздействие не сразу.