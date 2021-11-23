Москва, 24 ноября, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Россия никогда не поддержит и не одобрит отделение Косово, которое будет убийством для Сербии как суверенного государства. Об этом заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров 23 ноября в Москве во время презентации сборника «Косово, Сербия, Россия», прошедшей в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM

«В контексте поспешной, любой ценой капитулянтской попытки интеграции в Евросоюз и НАТО это будет означать продолжение наступления косовского фактора на другие территории Сербии. Дураков нет. Экспансия будет продолжаться», — полагает Колеров.

Он напомнил, что повестка визита президента Сербии Александра Вучича в Москву, который начинается 24 ноября, с формальной точки зрения касается технического вопроса «Балканского потока» и продления газового контракта «на миллион лет».

«Хорошо. Но «Балканский поток» начат задолго до Вучича. Он готовился и строился очень давно, администрация за администрацией это делала, потому что это стратегический проект, а не политиканский. И то, что он появляется, то, что он будет работать, это так же естественно, как иметь в доме водопровод, иметь скорую помощь, как просто жениться или выходит замуж. Никакого достижения в том, что я женился, в капитале Вучича нет, как-то и без него у меня это получилось. Так будет делать любая власть», — рассказал Колеров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Презентация сборника статей «Косово, Сербия и Россия» в пресс-центре ИА REGNUM

Поэтому глупо связывать «Балканский поток» с темой Косово, как это делают пропагандисты Вучича в России, полагает главный редактор ИА REGNUM.

«Связывать «Балканский поток» и Косово — это демагогия. «Балканский поток «— это стратегический вопрос. Но вы все равно сдаете Косово, вы предатели. И вы вдвойне предатели, потому что вы хотите сделать ответственным за это предательство нашего Путина. Это уже подлость», — резюмировал Модест Колеров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Презентация сборника статей «Косово, Сербия и Россия» в пресс-центре ИА REGNUM

Напомним, что ИА REGNUM выпустило сборник статей под названием «Косово, Сербия, Россия».