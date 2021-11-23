Лондон, 23 ноября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Вокалист известной хард-рок британской группы Led Zeppelin Роберт Плант в разговоре с порталом The Daily Telegraph заявил, что еще не готов оставлять свое любимое дело — создавать музыку.

(сс) Paul Hudson Трибьют Led Zeppelin

73-летний исполнитель, выпустивший 19 ноября свою вторую совместную пластинку с кантри-певицей Элисон Краусс «Raise The Roof», рассказал о том, что он по-прежнему получает удовольствие от своей работы, и он не готов прекращать свою деятельность в ближайшее время. «Мне было 19 лет, когда мы первый раз репетировали будучи Led Zeppelin. Мне было 32, когда Джон [Бонэм, барабанщик группы] скончался, это было ужасное время. Люди обычно говорили мне: «Ну, теперь ты, должно быть, сделал достаточно?» Хватит, этого достаточно, чтобы уйти на пенсию! А теперь, представьте, что я продолжаю делать это благое дело даже спустя 40 лет, и я все еще не знаю, что такое «достаточно», чтобы остановиться. Всегда есть что-то новое, чему можно научиться. Я люблю это».

Напомним, что новая пластинка дуэта вышла спустя 14 лет после их первой совместной работы под названием «Raising Sand», завоевавшей статуэтку «Грэмми».