Лондон, 23 ноября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. В шестом сезоне многопользовательской игры Fall Guys пройдёт кроссовер (пересечение сюжетов) с игрой Ghost of Tsushima. Об этом 23 ноября сообщает портал Engadget.

Иван Шилов ИА REGNUM Fall Guys: Ultimate Knockout

Новый сезон начнётся 30 ноября 2021 года, с этого момента в Fall Guys появится контент на тему вечеринок. С 1 по 10 декабря 2021-го в игре пройдёт ивент (внутриигровое событие), в рамках которого геймеры смогут получить скин (образ персонажа) Sackboy.

Кроме того, если игроки будут «прокачивать» пропуск Fame Pass, они смогут получить два «костюма» Дзина Сакаи — главного героя игры Ghost of Tsushima.

Напомним, Fall Guys — это онлайн-игра в жанре «королевской битвы» (в конце матча должен остаться один игрок или команда, территория игры постоянно сокращается), аркады и платформера (для завершения уровня персонажу необходимо передвигаться по платформам). Реализацией проекта занимается студия Mediatonic, релиз игры состоялся 9 июня 2019 года.