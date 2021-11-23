Минск, , 23:48 — REGNUM Репортёр курдского телеканала NRT Жиан Али арестована белорусской милицией 23 ноября в аэропорту Минска. Согласно опубликованному на сайте телеканала сообщению, «у неё отобрали всё её журналистское оборудование».

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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«Репортёр пыталась добраться до границы страны с Польшей, чтобы осветить продолжающийся миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, — проинформировал телеканал. — Многие из мигрантов, пытающихся попасть в Европейский союз из Белоруссии, являются курдами, и NRT как курдское СМИ освещает этот вопрос с самого начала ситуации».

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Курдский телеканал отметил, что международная организация «Репортёры без границ» в своем мировом индексе свободы прессы назвали Белоруссию «самой опасной страной в Европе для сотрудников СМИ». В сообщении также сказано, что польская полиция не разрешает журналистам посещать польскую сторону границы.

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