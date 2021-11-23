Вашингтон, , 23:45 — REGNUM США могут в ближайшие несколько дней снова провести консультации со своими сателлитами по НАТО, посвященные Украине, заявил 23 ноября на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Помощь от США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон намерен по различным каналам подтверждать незыблемость по вопросу суверенитета Украины.

«Мы используем различные каналы, чтобы подтвердить европейским союзникам, Украине и России незыблемость нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины», — сообщил он.

«Мы используем любые возможности, в том числе многосторонние форматы, которые могут пройти в ближайшие дни, в том числе, возможно, с НАТО, чтобы поделиться нашей озабоченностью и сверить часы с союзниками по альянсу», — пояснил Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепа заявил о непрерывных консультациях с Киевом по вопросу военных потребностей Украины.

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